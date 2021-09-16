Карпин опубликовал стильное фото с женой
Фото инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин выложил в своём инстаграме новую фотографию.
Тренер опубликовал совместный снимок с супругой Дарьей. Оба одеты в чёрные наряды.
"Люди в чёрном. Огонь?" - написал Карпин в описании к фото.
Валерий и Дарья в браке с июня 2017 года. У пары две совместные дочери.
Не пропустите: Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Беллингем поцеловал Холанда во время послематчевого интервью
-
Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"
-
Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков
-
Роналду переехал в другой дом из-за овец
-
Карпин опубликовал стильное фото с женой
-
Почеттино прокомментировал травму Мбаппе
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Зобнина
-
В "Барселоне" задумались об увольнении Кумана
-
Ловчев назвал футболистов, которые не соответствуют уровню "Спартака"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3
-
"Манчестер Сити" добыл 50-ю победу в Лиге Чемпионов быстрее всех среди английских команд
-
Горетцка подписал новый контракт с "Баварией"
-
Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"
-
Аллер из "Аякса" повторил достижение ван Бастена 29-летней давности
-
Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком"
-
Гвардиола достиг отметки в 300 игр на посту тренера "Манчестер Сити"
-
Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов
-
Кунца зовут в сборную Турции. Летом он мог возглавить российскую национальную команду