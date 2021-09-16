Карпин опубликовал стильное фото с женой

Фото инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин выложил в своём инстаграме новую фотографию.

Тренер опубликовал совместный снимок с супругой Дарьей. Оба одеты в чёрные наряды.

"Люди в чёрном. Огонь?" - написал Карпин в описании к фото.

Валерий и Дарья в браке с июня 2017 года. У пары две совместные дочери.

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