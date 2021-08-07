Карпин опубликовал трогательное видео о работе в "Ростове"

Теги россияростоввалерий карпин

Карпин опубликовал трогательное видео о работе в "Ростове"

Фото сайт РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал в своём инстаграме проникновенный ролик.

В видео длительностью почти 3,5 минуты показаны яркие моменты карьеры наставника в "Ростове".

"Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами", - признался специалист в описании к посту.

Карпин возглавлял "Ростов" с 19 декабря 2017 года по 2 августа 2021 года.

Не пропустите: Футболисты "Ростова" организовали прощание с Карпиным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов