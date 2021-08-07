Карпин опубликовал трогательное видео о работе в "Ростове"

Фото сайт РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал в своём инстаграме проникновенный ролик.

В видео длительностью почти 3,5 минуты показаны яркие моменты карьеры наставника в "Ростове".

"Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами", - признался специалист в описании к посту.

Карпин возглавлял "Ростов" с 19 декабря 2017 года по 2 августа 2021 года.

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