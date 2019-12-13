Карпин опубликовал видео со сборов прошлого сезона

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Карпин опубликовал видео со сборов прошлого сезона

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал видео со сборов прошлого сезона, на котором тренер-аналитик Джонатан Альба поскользнулся и влетел двумя ногами в одного из футболистов.

"Даже на тренировках не щадим никого! Тренер-убийца Джонатан Альба против футболиста Константина Плиева", - подписал ролик специалист.

"Ростов" ушел на зимний перерыв, занимая 3 место в турнирной таблице чемпионата России.

А еще: Карпин объяснил, почему не комментирует судейство в РПЛ| http://soccernews.ru
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