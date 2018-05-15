Карпин останется в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин останется на своём посту.

"Команда сегодня смогла добиться результата, Карпин выполнил поставленные перед ним задачи, я доволен его работой. Останется ли он в команде? Он работает. Но в следующем сезоне перед клубом должны стоять более амбициозные цели" - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что 49-летний Карпин возглавил "Ростов" в декабре прошлого года и помог команде избежать вылета из РФПЛ.

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