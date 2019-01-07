Карпин оставил загадочное сообщение в Instagram

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Карпин оставил загадочное сообщение в Instagram

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин предложил своим подписчикам в Instagram догадаться о причине его недовольства.  

"Всех с Рождеством!!! Только я почему-то не очень довольный?! С чего бы это? Кто знает?" - написал специалист.

После 17 туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 24 очка. В последних пяти матчах РПЛ ростовчане не одержали ни одной победы, набрав всего три очка. 

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с "Енисеем". Матч пройдет 3 марта.

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