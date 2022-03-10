Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказал "Локомотиву" и "Краснодару" ради возвращения в "Ростов", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, оба клуба обращались к специалисту, но "Ростов" всегда был для него первым выбором. Причиной этому является дружба между Карпиным и президентом ростовчан Арташесом Арутюнянцом.

"Ростов", набрав в 19 турах 18 очков, находится в зоне переходных матчей и находится на 14-й позиции.

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