Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказал "Локомотиву" и "Краснодару" ради возвращения в "Ростов", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, оба клуба обращались к специалисту, но "Ростов" всегда был для него первым выбором. Причиной этому является дружба между Карпиным и президентом ростовчан Арташесом Арутюнянцом.
"Ростов", набрав в 19 турах 18 очков, находится в зоне переходных матчей и находится на 14-й позиции.
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