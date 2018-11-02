Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отказал "Спартаку", который проявлял заинтересованность в его услугах.

По информации известного российского инсайдера Нобеля Арустамяна, 49-летний специалист вёл переговоры с представителями "красно-белых", однако в итоге решил остаться в донском клубе.

Отметим, что сейчас Карпин успешно работает с "Ростовом", занимая четвёртое место в РПЛ, а также добыв путёвку в 1/4 финала Кубка России.

Что касается отношений наставника со "Спартаком", то он возглавлял "народную команду" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года.

Не пропустите: "Спартак" может возглавить бывший помощник Моуринью. | http://soccernews.ru