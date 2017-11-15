Карпин отметил позитивные моменты в игре сборной

Известный в прошлом футболист Валерий Карпин отметил позитивные моменты в товарищеской игре сборной России против национальной команды Испании.

"Позитив - в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились. Тот же прессинг - когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Колосков высказался о матче против испанцев. | soccernews.ru