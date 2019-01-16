Карпин отметился трогательным фото с маленькой дочерью
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин обрадовался встрече со своей маленькой дочкой Дарьей.
"Наконец-то!!!" – написал тренер в своем инстаграме, прикрепил свою фотографию с дочкой на руках.
Дарья родилась 4 сентября 2018 года от третьей жены Карпина Дарьи Гордеевой.
Также у него есть еще две дочери от первого брака - 22-лентяя Мария и 17-летняя Валерия.
Не пропустите: Вратарь "Спартака" рискует пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Барселоне" прокомментировали возможность возвращения Неймара
-
Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ
-
В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера
-
Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон
-
"Челси" решил удовлетворить финансовые требования "Зенита" по трансферу Паредеса
Лента новостей
-
"Севилья" договорилась о переходе трансферной цели "Локомотива"
-
"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок
-
Наставник сборной Нидерландов дал советы де Лигту и де Йонгу по их будущему
-
В "Барселоне" прокомментировали возможность возвращения Неймара
-
Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ
-
Педро Роша не вернулся со "Спартаком" в Москву со сбора в Дубае
-
Стали известны сроки восстановления Бензема
-
2
Месси прокомментировал свой юбилейный гол в Примере
-
1
"Атлетико" хочет отдать двух игроков за Морату
-
Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ
-
"Ростов" назвал "Зениту" цену на Скопинцева
-
Карпин отметился трогательным фото с маленькой дочерью
-
В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера
-
Ван дер Ваарт ярко высказался о "Реале" и ситуации с Иско
-
"Спартак" одержал уверенную победу в первом матче в 2019 году
-
"Ювентус" поборется за игрока "Челси"
-
"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии
-
"Реал" дал ответ "Валенсии" по трансферу форварда
-
4
Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон
-
Аллегри сделал важное заявление о Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10