Карпин отметился трогательным фото с маленькой дочерью

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Карпин отметился трогательным фото с маленькой дочерью
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин обрадовался встрече со своей маленькой дочкой Дарьей.

"Наконец-то!!!" – написал тренер в своем инстаграме, прикрепил свою фотографию с дочкой на руках.

Дарья родилась 4 сентября 2018 года от третьей жены Карпина Дарьи Гордеевой.

Также у него есть еще две дочери от первого брака - 22-лентяя Мария и 17-летняя Валерия.

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