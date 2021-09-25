Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"

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Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о голе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов" (2:1).

"Дзюба опять забил? Здорово", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

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