Карпин отреагировал на интерес "Ювентуса" к Шомуродову

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Карпин отреагировал на интерес "Ювентуса" к Шомуродову

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подшутил над узбекистанским нападающим "Дженоа" Эльдором Шомуродовым, которым интересуется "Ювентус". Ранее Шомуродов играл за "Ростов" под руководством Карпина.

"Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, сами и придумали, видимо. Какой ему "Ювентус"? Ты его ноги видел? Его статистика в "Дженоа" - это катастрофа. Я бы его уже давно на лавку посадил", - сказал Карпин в видео на YouTube-каналу Nobel.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Дженоа" 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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