Карпин отреагировал на известие о смерти Марадоны



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

"Слова тут излишни. Это лучший игрок мира до сих пор из всех, кого я видел. Как играл Пеле, я, к сожалению, не видел. Потеря Марадоны – это трагедия не только футбола, но и всего спорта", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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