Карпин отреагировал на обнародование видео с включением песни "Валера, Валера!" в раздевалке
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он остался недоволен появлением в сети видео, на котором команда в раздевалке поет песню "Валера, Валера!" после окончания матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).
"Откуда я знаю, кто включил эту песню. Сначала играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня. Честно говоря, не знаю, кто отвечает за музыку. Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться. Сама песня мне не нравится, конечно. У меня другие песни", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
В октябре сборная России одержала победы над национальными командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Благодаря победам россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы Н. Для попадания в финальную стадию чемпионата мира России необходимо на своем поле добиться победы над Кипром и не проиграть в выездном поединке с Хорватией.
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