Карпин отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч с "Ростовом"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о ситуации вокруг игры против "Сочи".

"Я не понимаю, почему кто-то должен спрашивать у "Сочи" разрешение на перенос игры. В регламенте указано, что случае форс-мажора решение принимает только РПЛ. Не РФС, не "Ростов" и не "Сочи", а только РПЛ.

Недавно была ситуация, когда десять игроков "Сочи" заболели ангиной. Тогда РПЛ назвала это форс-мажором и перенесла матч. Если ангина или другая болезнь в нормальное время считается форс-мажором, а коронавирус во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

Перенос матча возможен, тем более даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

Позиция "Сочи"? Как мы видим у нас есть победитель конкурса "Фэйр-плей года" в РПЛ. Как раз та команда, которая случайно побывала в похожей ситуации... Не могу понять, когда говорят, что пусть "Ростов" приезжает играть в Сочи - выходит, там не беспокоятся о здоровье своих футболистов. Главное - получить три очка? - заявил Карпин.

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