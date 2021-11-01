Карпин отреагировал на отписку Дзюбы от инстаграма сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал действие нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который отписался от инстаграма национальной команды.

"Мне по ба... без разницы. Подпишется ли он обратно? Без понятия. У него спросите", – сказал тренер в интервью ютуб-каналу сборной России.

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

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