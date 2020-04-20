Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"

Теги валерий карпинлокомотив москваростов

Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин посмеялся над слухами о том, что он может получить должность в московском "Локомотиве".

В ответ на вопрос журналиста Ивана Карпова наставник ответил тремя смеющимися смайлами.

Ранее сообщалось, что Карпин на протяжении нескольких недель ведет переговоры с московским клубом. Под руководством тренера "Ростов" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и претендует на попадание в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Копия папы": жена Карпина показала новорожденную дочь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива"

Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов