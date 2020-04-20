Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин посмеялся над слухами о том, что он может получить должность в московском "Локомотиве".

В ответ на вопрос журналиста Ивана Карпова наставник ответил тремя смеющимися смайлами.

Ранее сообщалось, что Карпин на протяжении нескольких недель ведет переговоры с московским клубом. Под руководством тренера "Ростов" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и претендует на попадание в Лигу Чемпионов.

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