Карпин отреагировал на слухи о возможном переходе Шомуродова в "Ювентус"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин порассуждал о появившихся слухах, согласно которым экс-форвард "жёлто-синих" Эльдор Шомуродов привлёк внимание "Ювентуса".

"Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться - в лес не ходить", - сказал Карпин.

25-летний Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа" в октябре прошлого года, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость узбекского нападающего оценивается в 6,5 миллиона евро.

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