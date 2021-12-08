Карпин отреагировал на смерть тренера Гамулы

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал известие о смерти известного тренера Игоря Гамулы, который скончался в возрасте 61 года.

"Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", — написал Карпин в Instagram.

В бытность футболистом Гамула выступал за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), "Ростсельмаш", "Атоммаш", "Кристал" (Херсон) и "Таврию" (Херсон). Становился обладателем Кубка СССР в 1981 году. После завершения карьеры стал тренером и работал с такими клубами, как "Таврия" (Херсон), "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Латвия), "Закарпатье", "Ростов" и "Гераклион".

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