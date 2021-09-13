Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
"Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА. Конечно, тренерскому штабу очень жаль, что Марио завершил карьеру в сборной, но мы с пониманием отнеслись к этому решению. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры", – приводит слова Карпина "РБК".
30-летний Фернандес родился в Бразилии, но в 2016 году получил российское гражданство специальным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за сборную России он провел 33 матча и забил пять голов. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года.
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