Карпин отрицает наличие кризиса у "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о последних результатах своей команды.

После возобновления сезона "жёлто-синие" провели 4 матча - 2 ничьи и 2 поражения.

"Кризис в команде? Смешной вопрос. Нет никакого кризиса. Если не можем победить после зимней паузы, это не значит, что плохо играем", - сказал Карпин.

После перерыва "Ростов" опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетел из Кубка России.

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