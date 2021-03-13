Карпин отрицает наличие кризиса у "Ростова"

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Карпин отрицает наличие кризиса у "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о последних результатах своей команды.

После возобновления сезона "жёлто-синие" провели 4 матча - 2 ничьи и 2 поражения.

"Кризис в команде? Смешной вопрос. Нет никакого кризиса. Если не можем победить после зимней паузы, это не значит, что плохо играем", - сказал Карпин.

После перерыва "Ростов" опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетел из Кубка России.

Не пропустите: Карпин высказался о судействе в матче с "Химками". | http://soccernews.ru
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