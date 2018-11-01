Карпин ответил на слухи о возвращении в "Спартак"

Теги спартак москвавалерий карпин

Карпин ответил на слухи о возвращении в "Спартак"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московский "Спартак".

"Как прокомментирую слухи про "Спартак"? Нобель Арустамян в Ростове сейчас. Спросите у него. Он все про "Спартак" знает, а я - нет. Никакой конкретики не было и нет. Говорить мне нечего", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Напомним, что "Ростов" под руководством Карпина обыграл "Зенит" (3:1) и вышел в четвертьфинал Кубка России. После 12 туров ростовчане занимают четвертое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Ростов" побеждает "Зенит" и выходит в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

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