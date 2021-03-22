Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Спартак"

Теги спартак москвалокомотив москваростоввалерий карпин

Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Спартак"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не готов вновь возглавить московский "Спартак".

"Мне в "Ростове" хорошо. Сейчас в Дубае, потому что в "Ростове" хорошо", - сказал Карпин в прямом эфире в Instagram своей супруги Дарьи. 

Также Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Локомотив".

"Без понятия. Пока я в "Ростове", надеюсь, надолго", - заявил специалист.

52-летний Карпин тренирует "Ростов" с 2018 года. Под его руководством ростовский клуб занимал 11-е, 9-е и пятое место в Российской Премьер-Лиге.

Не пропустите: Бывший игрок "Спартака" рассказал о конфликте Карпина и Дзюбы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов