Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Спартак"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не готов вновь возглавить московский "Спартак".

"Мне в "Ростове" хорошо. Сейчас в Дубае, потому что в "Ростове" хорошо", - сказал Карпин в прямом эфире в Instagram своей супруги Дарьи.

Также Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Локомотив".

"Без понятия. Пока я в "Ростове", надеюсь, надолго", - заявил специалист.

52-летний Карпин тренирует "Ростов" с 2018 года. Под его руководством ростовский клуб занимал 11-е, 9-е и пятое место в Российской Премьер-Лиге.

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