Карпин ответил всего на один вопрос после победы над ЦСКА

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Карпин ответил всего на один вопрос после победы над ЦСКА
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин разозлился на журналистов после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1).

"Почему не играли Сигурдссон и Еременко? Заболели. Рагнар вчера ночью, Рома - сегодня утром. 38 температура", - приводят слова Карпина российские СМИ.

После этого тренер покинул зал для пресс-конференций, а уже в микст-зоне заявил: "Один вопрос: почему Еременко с Сигурдссоном не играли? Больше ничего им не интересно".

Благодаря победе "Ростов" вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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