Карпин ответил Зареме на слова о неограниченном бюджете в "Спартаке"
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил Зареме Салиховой, жене владельца "Спартака" Леонида Федуна. Ранее Салихова заявила, что Карпин ничего не выиграл, имея неограниченный бюджет в "Спартаке".
"Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.
Сумма трансферов при мне в "Спартаке"? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у 10 человек. Какой это безграничный бюджет? Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все", – сказал Карпин на канале "Матч Премьер".
Напомним, что Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2008 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России.
Не пропустите: Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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