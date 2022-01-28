Карпин озвучил свою позицию по введению Fan ID в России
Наставник сборной России Валерий Карпин привёл аргументы против запуска системы Fan ID на футбольных стадионах.
"Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно", - сказал Карпин.
Напомним, что Госдума России приняла закон о введении Fan ID 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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