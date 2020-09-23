Карпин перед матчем "Ростова" в Лиге Европы учит игроков английскому языку

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Карпин перед матчем "Ростова" в Лиге Европы учит игроков английскому языку

Пресс-служба "Ростова" на своем ютуб-канале опубликовала видео, как главный тренер команды Валерий Карпин учит игроков английскому языку.

Команда готовится к 3-у отборочному раунду Лиги Европы с "Маккаби" из Хайфы. Игра состоится в Ростове 24 сентября, начало - в 19:30 по московскому времени.

После 8 туров РПЛ "Ростов" занимает 9 место в турнирной таблице.

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