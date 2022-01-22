Карпин переживает из-за отсутствия тренера у сборной Польши
Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что его беспокоит неопределённость с главным тренером сборной Польши.
Напомним, что 29 декабря Паулу Соуза покинул польскую сборную. Имя его преемника до сих пор неизвестно.
"Даже нам хотелось бы определённости: кто будет, к чему нам готовиться. Потому что всё, к чему мы готовились до этого, это одно. А теперь вообще непонятно, под кого готовиться: какой тренер, как будет играть команда, по какой схеме. Ничего непонятно", - сказал Карпин.
Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдёт 24 марта в Москве.
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