Карпин: "Первые пять матчей в "Ростове" будут непростыми"

Новоиспеченный главный тренер "Ростова" Валерий Карпин обратился к болельщикам своей команды.

"Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за "Ростов"!", - цитирует 48-летнего специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, Карпин надеется разгромить "Спартак". | soccernews.ru