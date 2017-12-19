Карпин: "По силам решить поставленные перед "Ростовом" задачи"

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Карпин: "По силам решить поставленные перед "Ростовом" задачи"Известный тренер Валерий Карпин высказался по поводу своего назначения наставником "Ростова".

"Я очень рад приступить к работе в ФК "Ростов". Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди - тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны", - цитирует 48-летнего специалиста официальный сайт "желто-синих".

Напомним, с Карпиным "Ростов" подписал контракт сроком на 2,5 года. | soccernews.ru

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