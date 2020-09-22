Карпин подарил своей супруге автомобиль Kia K5

1 Теги валерий карпинростов

Карпин подарил своей супруге автомобиль Kia K5

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подарил своей жене Дарье машину.

"На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой. Спасибо, любимый", - написала девушка в инстаграме.

51-летний тренер подарил своей супруге автомобиль Kia K5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашими клиентами стали Валерий Георгиевич Карпин @vgkarpin и его очаровательная супруга Дарья Карпина @dasha.karpina Для всех ростовчан эта семья стала большим примером взаимного счастья, любви, искренности и спортивного таланта. ⠀ Поздравляем счастливую обладательницу нового KIA K5 Дарью Карпину! Пусть этот автомобиль станет для Вас верным другом и надёжным помощником ⠀ А Валерия Георгиевича благодарим за всё, что он делает для @fcrostov ⠀ ⠀ ⠀ __________________________________________________ #ГКАртекс #Ростов #КИА #KIA #K5 #ThePowerToSurprice #KiaK5 #КиаК5 #ФКРостов #Карпин

Публикация от Дилер KIA|Mitsubishi (@auto_artex)

А еще: Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче "Ростов" - "Локомотив"| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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andi
андрей

Браво,Валера!Вот любовь к жене.

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