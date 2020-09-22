Карпин подарил своей супруге автомобиль Kia K5

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подарил своей жене Дарье машину.

"На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой. Спасибо, любимый", - написала девушка в инстаграме.

51-летний тренер подарил своей супруге автомобиль Kia K5.

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