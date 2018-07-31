Карпин поддерживает введение видеоповторов в российском футболе

Теги ростоввалерий карпинсистема видеоповторов var

Карпин поддерживает введение видеоповторов в российском футболе

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поддерживает введение видеоповторов в российском футболе.

"Это актуально, нужно и, самое главное, справедливо. Будет хорошо, если такая система появится в нашем чемпионате" - сказал Карпин.

Напомним, что система VAR хорошо зарекомендовала себя на ЧМ-2018 в России.

Не пропустите: Член судейского комитета РФС рассказал, когда в российском футболе может появиться система VAR. | http://soccernews.ru

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