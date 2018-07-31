Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поддерживает введение видеоповторов в российском футболе.

"Это актуально, нужно и, самое главное, справедливо. Будет хорошо, если такая система появится в нашем чемпионате" - сказал Карпин.

Напомним, что система VAR хорошо зарекомендовала себя на ЧМ-2018 в России.

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