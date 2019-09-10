Карпин поделился душевным фото с семьей

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал фотографию с дочерью Дашей и женой Дарьей.

"Не хватает Жорика", - написал Карпин в своем Instagram, прикрепив фото.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года. Для Карпина это третий брак.

У наставника есть двое детей от первого брака - Мария (1996 года рождения) и Валерия (2001). Также у Карпина есть внебрачная дочь Вероника, которая родилась в 1990 году, но до 2010 года он не признавал ее как родную дочь.

В нынешнем сезоне "Ростов" под руководством Карпина делит 1-3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" и "Зенитом".

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