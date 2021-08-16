Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу вероятной отмены лимита на легионеров в российской премьер-лиге.

– Как вы относитесь к проекту отмены лимита на легионеров?

– Проект не изучал. Времени нет.

Мое отношение к лимиту вы знаете. Если не выиграют конкуренцию в России, будут играть в Хорватии, Чехии или где-то еще, – сказал Карпин.

Напомним, что ранее Валерий Карпин огласил предварительную заявку национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022.

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