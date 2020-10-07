Карпин поделился мнением о проверках судей на детекторе лжи и санкциях для арбитров

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу проверки судей на детекторе лжи и санкциях для арбитров.

"Разночтения не исключены. Все могут ошибаться. Понимаю и принимаю это. Но когда такое делается преднамеренно...

Ну давайте сейчас все начнут чем-то грозить... Считаю, в цивилизованной стране - а я все еще надеюсь, что мы в такой и живем, - нужно действовать как-то по-другому.

- Решение должна принимать власть - как футбольная, так и не футбольная. Понимаете - именно решать, а не говорить. Пусть каждый занимается своим делом", - цитирует Карпина.

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