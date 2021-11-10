Карпин поделился мнением о сборной Кипра

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о команде Кипра, против которой Россия сыграет в отборе к ЧМ-2022.

– Как вы считаете, какие сильные и слабые стороны есть у этой команды? И самое главное: насколько сложно играть против такого соперника, которому в турнирном плане ничего не нужно, соответственно, они будут играть в свое удовольствие и приложат все силы для того, чтобы испортить нам завтра настроение?

– Не открою никакого секрета: команды, и не только Кипр, а команды, которые на бумаге не считаются большими, скажем так, – понятно, что сейчас все эти команды умеют обороняться.

Они давным-давно играют по схеме 5-4-1, не так просто против большого количества обороняющихся футболистов атаковать, находить пространство не так просто. Естественно, будут больше уповать на контратаки, хотя в последнем матче против Мальты они играли более комбинационно, назовем это так, выходили из обороны через короткий пас.

На стандартах были у них проблемы против Мальты, если про слабые стороны говорить, но часто это зависит не только от одной, но и от другой команды.

Так что ничего нового, наверное, не скажу здесь. Кто видел матчи Кипра – тут, думаю, будет то же самое, – сказал Карпин.

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