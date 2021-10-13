Карпин поделился мнением о травмах в сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о травмах футболистов.
– Раздражает, когда пишут, что игроки в сборной получают много травм из-за плохого медицинского штаба?
– Ребят, вы же журналисты. Возьмите статистику и посмотрите ее. Вам все станет понятно. Если кто-то набрасывает про травмы – все это тоже понятно. В сборной на сентябрьском сборе было семь травм, так?
– Так.
– Посчитайте, кто получил травму. Да и были ли они реально травмированы? В расположение сборной два человека приехали уже с травмами, двое – Фомин и Чистяков – уехали и играли следующий тур в чемпионате. Да, к сожалению, футбол является контактным видом спорта, где бывают повреждения – это не травмы. Какой смысл держать людей с повреждениями два дня в сборной? Мы сами там условно пять дней. Вы даже не узнаете, если в клубе какой-то футболист пропустит два-три дня. Но если из сборной уезжают игроки – все, ужас.
– Получается, одни не добираются из-за травм, а другие приезжают травмированными.
– Глушаков приехал с повреждением. Головин ехал, но не доехал. Самошников травмирован. На прошлый сбор Ионов и Магкеев приехали с повреждениями… Магкеев, например, прибыл: мы посмотрели на него, после чего он уехал. Зато все говорят, что в сборной травмируются… Два человека только травмировались – Головин и не помню кто еще. Все! Да, получили травму, потому что была нагрузка. Три игры за шесть дней – это много. Нормально, что они травмируются. Ловрен приехал из сборной и до сих пор не играет в «Зените». Об этом никто не говорит.
– Но Ловрен и здоровым иной раз выглядел так, что мог проиграть конкуренцию.
– Не суть. Он приехал из сборной травмированным, и играл Чистяков. Люди в сборных получают травмы. Это нормально, потому что это футбол. И у игроков сборной, естественно, нагрузка повышенная, – сказал Карпин.
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