Карпин поделился мнением о травме Джикии

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о травме защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикии, который получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

"Похоже, Джикия из тех, кто обладает сильным характером и волей. Это должно помочь ему к Чемпионату Мира вернуться в строй" - сказал Карпин.

По предварительным данным, Джикия пропустит не менее полугода, то есть восстановится не ранее июля.

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