Карпин поделился мнением о возможной натурализации Жиго

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможно натурализации французского защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго.

"Думаю, любой тренер — и клубный, и сборной — будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.

Хочу ли я инициировать тему паспорта Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России, игрок с русским паспортом — я буду рад, естественно. Если он может сборной принести пользу, конечно, будем рассматривать любого. Думаю, любой тренер был бы за", — сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну.

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