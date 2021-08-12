Карпин поделился мнением о возможной натурализации Жиго
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможно натурализации французского защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго.
"Думаю, любой тренер — и клубный, и сборной — будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.
Хочу ли я инициировать тему паспорта Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России, игрок с русским паспортом — я буду рад, естественно. Если он может сборной принести пользу, конечно, будем рассматривать любого. Думаю, любой тренер был бы за", — сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну.
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