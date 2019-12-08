Карпин поделился мыслями о матче со "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает о матче 19-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1; перерыв). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Я думаю, что да, игроки такого уровня, как Еременко всегда важны. Мы выигрывали и проигрывали с Еременко, но таких игроков всегда не хватает.

Как сложится игра, можно проиграть или выиграть. Можно не создать ни одного момента и выиграть, а можно наоборот. Тема не только в том, чтобы играть хорошо, хотелось бы и выиграть", - сказал Карпин.

После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице. "Ростов" на 5 позиции.

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