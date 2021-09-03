Карпин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия

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Наставник сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии игры 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

"Естественно мы разобрали соперника ещё до начала сбора. Понятно, что последнюю их игру с Мальтой можно было смотреть только до удаления. Считаю, что мы не подстраивались под Хорватию. С Кипром тоже хотим играть от себя. Нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника", - заявил Карпин.

Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.

Россияне набрали 7 очков в 4 турах отбора и делят лидерство в группе с Хорватией.

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