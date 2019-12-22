Карпин поделился видео свадебной песни, которую спела его жена

Теги ростоввалерий карпин

Карпин поделился видео свадебной песни, которую спела его жена
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился в Instagram видео со своей свадьбы, которая состоялась в 2017 году.

Супруга Дарья посвятила тренеру песню из репертуара Аллы Пугачевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repost from @dasha.karpina using @RepostRegramApp - А вот еще немножко песенки вам в ленту) ­ мой подарок жениху @vgkarpin на нашу свадьбу, отрывочек ❤️ ­ голос, правда, дрожит от волнения и переполняющих эмоций ­ #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #vacation #pregnant #беременность #вожиданиичуда #мексика #канкун #mexico #cancun #wedding #weddingsong #первыйтанецмолодых #свадьба

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Валерий и Дарья воспитывают дочь Дашу, которая родилась в сентября 2018 года. Также сейчас они ждут еще одного ребенка.

Для Карпина брак с Дарьей является третьим в жизни. Также у него есть еще трое дочерей.

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