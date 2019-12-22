Карпин поделился видео свадебной песни, которую спела его жена



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился в Instagram видео со своей свадьбы, которая состоялась в 2017 году.

Супруга Дарья посвятила тренеру песню из репертуара Аллы Пугачевой.

Валерий и Дарья воспитывают дочь Дашу, которая родилась в сентября 2018 года. Также сейчас они ждут еще одного ребенка.

Для Карпина брак с Дарьей является третьим в жизни. Также у него есть еще трое дочерей.

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