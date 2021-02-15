Карпин подколол супругу по поводу ее новой песни. Она сразу ответила

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выложил пост в своем Инстаграм. В нем сообщается о новой песне, которую выпустила его жена Дарья.



"Ну, более-менее... Хоть что-то. Дарья Карпина на всех музыкальных платформах", — подписал видео специалист и добавил несколько смайлов с высунутым языком.

Супруга отреагировала сразу: "Ты и так не умеешь!"

"Так я на это и время не трачу. И уж тем более бабло", — парировал Карпин.