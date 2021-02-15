Карпин подколол супругу по поводу ее новой песни. Она сразу ответила

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Карпин подколол супругу по поводу ее новой песни. Она сразу ответилаГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин выложил пост в своем Инстаграм. В нем сообщается о новой песне, которую выпустила его жена Дарья.

"Ну, более-менее... Хоть что-то. Дарья Карпина на всех музыкальных платформах", — подписал видео специалист и добавил несколько смайлов с высунутым языком.

Супруга отреагировала сразу: "Ты и так не умеешь!"

"Так я на это и время не трачу. И уж тем более бабло", — парировал Карпин.

Напомним, Валерий и Дарья Карпина в браке с июня 2017 года.

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