Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)

Наставник "Ростова" Валерий Карпин во время тренировки на сборах в Испании шутливо охарактеризовал хавбека Хорена Байрамяна.

"Байрамян как пациент, так и футболист нулевой", – ответил Карпин на просьбу пресс-службы дать оценку игроку.

⚡️Мнение Валерия Георгиевича о Хорене Байрамяне pic.twitter.com/kGdgrOBBw8 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 26, 2021

Напомним, что прошлым летом в "Ростове" была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был именно Байрамян.



В сезоне 2020/2021 армянский полузащитник выходил на поле в 15 матчах чемпионата Росссии и смог забить 3 гола.

"Ростов" ушел на зимний перерыв занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах набрано 32 очка.



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