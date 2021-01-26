Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)
Наставник "Ростова" Валерий Карпин во время тренировки на сборах в Испании шутливо охарактеризовал хавбека Хорена Байрамяна.
"Байрамян как пациент, так и футболист нулевой", – ответил Карпин на просьбу пресс-службы дать оценку игроку.
⚡️Мнение Валерия Георгиевича о Хорене Байрамяне pic.twitter.com/kGdgrOBBw8— Football Club Rostov (@rostovfc) January 26, 2021
Напомним, что прошлым летом в "Ростове" была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был именно Байрамян.
В сезоне 2020/2021 армянский полузащитник выходил на поле в 15 матчах чемпионата Росссии и смог забить 3 гола.
"Ростов" ушел на зимний перерыв занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах набрано 32 очка.
Читать также: В "Ростове" сравнили Валерия Карпина с Юлием Цезарем (видео)
главное
-
Абрамович из-за увольнения тренеров в "Челси" потерял около 110 млн евро
-
Mundo Deportivo: "Месси вместе с семьей начал учить французский язык"
-
"Арсенал" просит перенести выездную встречу против "Бенфики" на нейтральное поле
-
Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"
-
Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе
Лента новостей
-
У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"
-
Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу чемпионов
-
Абрамович из-за увольнения тренеров в "Челси" потерял около 110 млн евро
-
"Беневенто" согласовал контракт с Гайчем. Тренер заинтересован в игроке
-
Соболев забыл паспорт в пустыне
-
"Барселона" не заплатила зарплату игрокам за декабрь
-
Головин - о прозвище "Царь": "Это просто шутка"
-
Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)
-
22-летний футболист покинул "Спартак" сыграв за 4 года 33 минуты
-
1
Mundo Deportivo: "Месси вместе с семьей начал учить французский язык"
-
Конте получил дисквалификацию на два матча
-
"Арсенал" просит перенести выездную встречу против "Бенфики" на нейтральное поле
-
"Зенит" вошел в топ-15 клубов Европы по доходам в рейтинге Deloitte.
-
На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроков
-
Ребров показал фото из известного ресторана: "Кто мы? Мясо"
-
Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"
-
Алехандро Гомес с агентом вылетел в Севилью
-
Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавируса
-
Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе
-
"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеров