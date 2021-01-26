Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)

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Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)Наставник "Ростова" Валерий Карпин во время тренировки на сборах в Испании шутливо охарактеризовал хавбека Хорена Байрамяна

"Байрамян как пациент, так и футболист нулевой", – ответил Карпин на просьбу пресс-службы дать оценку игроку.

Напомним, что прошлым летом в "Ростове" была вспышка коронавируса. Сообщалось, что 0-м пациентом был именно Байрамян.

В сезоне 2020/2021 армянский полузащитник выходил на поле в 15 матчах чемпионата Росссии и смог забить 3 гола.
"Ростов" ушел на зимний перерыв занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах набрано 32 очка.

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