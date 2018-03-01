Карпин подвел итог работе "Ростова" на сборах

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог работе своей команды на учебно-тренировочных сборах при подготовке ко второй части сезона.

"Все прошло хорошо. Выполнили все, что планировали. Порадовало отношение ребят к делу, поэтому я доволен. Как будем выглядеть в официальной встрече - увидим в Краснодаре", - приводит слова 49-летнего специалиста Советский спорт.

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