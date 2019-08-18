Карпин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с "Уфой".

"Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику.

Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками", - сказал Карпин.

"Ростов" с 11 баллами занимает 3 место в РПЛ, у "Уфы" 10 баллов и 10 строчка.

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