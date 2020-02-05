Карпин подвел итоги матча против "Партизана"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победный матч команды 2-го тура Кубка Париматч Премьер против "Партизана" (3:1).
"До 70-й минуты был доволен игрой, до замен.
Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть. Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов", - сказал Карпин.
В следующем туре "Ростов" сыграет с "Локомотивом".
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Главные новости дня: 4 февраля
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