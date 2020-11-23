Карпин подвёл итоги первого круга РПЛ для "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал оценку выступлению своей команды в стартовых 15 турах чемпионата России.

"Не буду лукавить и честно скажу, что доволен пятым местом. В наших реалиях, с которыми мы прожили октябрь, со всеми потерями результат, показанный командой в первом круге, может, не чудо, но он более чем приемлем. Даже скажу, что не ожидал его", - признался Карпин.

Ростовчане набрали 26 очков в 15 турах РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА - 6 баллов.

До конца года "Ростов" ещё сыграет с "Динамо", "Уфой", "Ахматом" и ЦСКА.

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