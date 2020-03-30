Карпин поговорил по душам с дочкой, сидящей на горшке

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Карпин поговорил по душам с дочкой, сидящей на горшке

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в шутку поговорил по душам с дочкой, сидящей на горшке

"Самоизоляция лучшее время для разговора по душам", — написал Карпин на своей странице в Instagram.

В данный момент чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. После 22 туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка.

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