Карпин похвалил игроков "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин остался доволен физической формой своих подопечных после возвращения из мини-отпуска.

"Первый полноценный тренировочный день после каникул прошёл хорошо. Сделали то, что запланировали, бегали тесты "йо-йо". Могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска. Все остальные пришли в очень хорошем состоянии. Могу сказать, что удивили. После теста "йо-йо" могу это только подтвердить", - сказал Карпин.

"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров, набрав 32 очка.

Для "жёлто-синих" сезон возобновится 20 февраля домашним матчем Кубка России против "Ахмата".

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