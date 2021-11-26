Карпин показал, как готовится к жеребьёвке стыков квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин опубликовал в инстаграме пост, посвящённый грядущей жеребьёвке стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

"В ожидании жеребьёвки. Ждёмс?!" - написал Карпин, опубликовав фото и видео своей тренировки в зале.

Напомним, что жеребьёвка стыков состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Сборная России попала в корзину сеянных команд.

Со всеми раскладами предстоящей жеребьёвки можно ознакомиться по ссылке.

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